Черчесов — о российских футболистах: чтобы заиграть в Европе, нужна особая стать

Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов ответил на вопрос о российских футболистах, которые имеют потенциал заиграть в европейских клубах. Он не стал называть конкретные имена, чтобы футболисты не зазнавались. При этом специалист констатировал: в России есть игроки европейского склада.

«Знаете, бывает, что ты работаешь тренером и ваш брат‑журналист начинает хвалить молодого футболиста… После чего игрока становится просто не узнать. Как говорил покойный Виктор Прокопенко: «Футболиста надо вовремя схватить за ноги и спустить с небес на землю». Вот поэтому мне не хотелось бы называть конкретные имена и фамилии.

Скажу, что футболисты европейского склада есть. В плане техники, в плане качества. Но, поверьте, чтобы заиграть в Европе, чтобы проявить там себя, нужна особая стать», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Матч ТВ».