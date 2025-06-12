Вагнер Лав назвал водку своим любимым русским напитком

Бывший бразильский нападающий ЦСКА Вагнер Лав ответил на вопросы анкеты про Россию.

Вагнер Лав выступал за московскую команду с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году. Он является одним из самых результативных легионеров в истории российского футбола.

— Ваш любимый русский напиток?

— Водка.

— Любимое русское блюдо?

— Плов.

— Любимый российский музыкальный артист?

— Тимати.

— Любимый российский город, кроме Москвы?

— Краснодар.

— Любимый российский футболист?

— Юрий Жирков.

— Любимое слово на русском?

— Любовь.

— Лучший друг из России?

— Игорь Акинфеев, — сказал Вагнер Лав в видеоролике, опубликованном в телеграм-канале Кубка России по футболу.