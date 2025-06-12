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Турпал-Али Ибишев высказался о трудностях «Ахмата» в концовке сезона РПЛ

Турпал-Али Ибишев высказался о трудностях «Ахмата» в концовке сезона РПЛ
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Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев ответил на вопрос о трудностях команды в концовке сезона чемпионата России. «Ахмат» остался в Российской Премьер-Лиге, одолев «Урал» в стыковых матчах — 3:2 по сумме двух встреч.

«Трудно сказать, ничто не предвещало такого, потому что у нас была длинная беспроигрышная серия первые восемь матчей весной, всё шло хорошо. Мы не уступали. Обидно только, что победили всего в двух встречах — остальные вничью сыграли. Из-за этого во время беспроигрышной серии не смогли сделать рывок из зоны стыков. А дальше пошло-поехало — честно говоря, не могу сказать, с чем это связано», — приводят слова Ибишева «Известия».

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