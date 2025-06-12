Умер болельщик, из-за которого прерывали матч сборных Финляндии и Польши в отборе ЧМ-2026

Болельщик, которого госпитализировали во время матча отборочного турнира чемпионата мира 2026 года между сборными Финляндии и Польши, умер в больнице, сообщила Футбольная ассоциация Финляндии.

Встреча прошла 10 июня в Хельсинки и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев поля. По ходу матча болельщику на трибунах стало плохо, ему требовалась медицинская помощь. Главный арбитр Жоау Пинейру прерывал игру, обе команды уходили в раздевалки.

«Полиция сообщила, что болельщик, у которого случился приступ во время отборочного матча чемпионата мира по футболу, скончался. Сборная Финляндии и Финская футбольная ассоциация выражают соболезнования близким зрителя», — говорится в сообщении федерации в социальной сети Х.