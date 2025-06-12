«Это не предательство «Спартака». Романцев оценил возможное назначение Карпина в «Динамо»

Легендарный экс-наставник «Спартака» Олег Романцев оценил возможное назначение Валерия Карпина на пост главного тренера «Динамо». Он не считает, что работа Карпина в стане бело-голубых станет предательством по отношению к красно-белым.

«Как оценю грядущее назначение Карпина в «Динамо»? Не вижу в этом поступке предательства по отношению к «Спартаку», как считают некоторые. Валерий — молодой крепкий мужик и поступает согласно особенности нашей профессии. Помнится, сколько в своё время разговоров вызвало решение коренного динамовца Константина Ивановича Бескова возглавить «Спартак». А в итоге от этого выиграла не только команда с тренером, но и футбол, который они дарили болельщикам», — приводит слова Романцева «Спорт-экспресс».