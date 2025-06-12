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Махачкалинское «Динамо» начало подготовку к новому сезону

Махачкалинское «Динамо» начало подготовку к новому сезону
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Махачкалинское «Динамо» вышло из отпуска и приступило к предсезонной подготовке. Первый сбор проходит в Дагестане. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«10 июня у динамовцев состоялась первая тренировка после отпуска. Она началась с работы в тренажёрном зале и завершилась игрой в «квадраты» на одном из резервных полей «Анжи Арены».

В первые дни дагестанского сбора игроков ждёт углублённое медицинское обследование и традиционные предсезонные тестирования, в частности функционального состояния. Команда будет работать главным образом в режиме двухразовых тренировок.

В Дагестане «Динамо» останется до 20 июня включительно, после чего динамовцы получат два выходных, а 23 июня отправятся на второй сбор в Кисловодск, в ходе которого запланировано четыре контрольных матча», — написано в сообщении клуба.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте.

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