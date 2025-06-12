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Модрич пройдёт медицинское обследование для перехода в «Милан» после клубного ЧМ — Романо

Модрич пройдёт медицинское обследование для перехода в «Милан» после клубного ЧМ — Романо
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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич пройдёт медицинское обследование и завершит подготовку к переходу в итальянский «Милан» после клубного чемпионата мира 2025 года. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«До этого никаких подписаний и официальных шагов не будет, поскольку Модрич хочет до конца сосредоточиться на «Реале» Мадрид на максимально возможном уровне», — написал Романо.

Ранее сообщалось, что 39-летний Лука Модрич заключит трудовое соглашение с «Миланом» до лета 2026 года. Клубный чемпионат мира 2025 года пройдёт в США с 15 июня по 13 июля.

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