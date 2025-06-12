«Ростов» ведёт переговоры по 18-летнему защитнику молодёжной сборной Болгарии — Sportal

«Ростов» заинтересован в трансфере 18-летнего болгарского защитника Михаила Полендакова, сообщает болгарский портал Sportal.

В материале Полендакова называют одним из самых больших талантов Болгарии. Отмечается, что на футболиста также претендуют «Левски» и софийский ЦСКА.

Полендаков выступает за «Септември», сейчас между клубом и «Ростовом» ведутся переговоры. В активе защитника 32 матча в чемпионате Болгарии и две голевые передачи. Также на счету Полендакова четыре матча за молодёжную сборную Болгарии (игроки до 21 года).

По итогам минувшего сезона чемпионата России «Ростов» занял восьмое место. Донской клуб дошёл до Суперфинала Фонбет Кубка России.