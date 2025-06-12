«Динамо» Махачкала назвало соперников по контрольным матчам в летнее межсезонье

Во время тренировочных сборов у махачкалинского «Динамо» запланировано четыре контрольных матча. Команда начала подготовку к новому сезону в Дагестане во вторник, 10 июня. Об этом сообщил официальный сайт клуба.

«24 июня динамовцы сыграют в Кисловодске с «Уфой» из Первой лиги. 27 июня соперником нашей команды станет действующий чемпион страны «Краснодар». Игра пройдёт в Краснодаре. 8 июля «Динамо» отправится в гости к «Ростову». Ещё один выездной спарринг запланирован на 3 июля. О сопернике будет объявлено позднее», — написано в сообщении.

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте.