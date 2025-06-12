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«Торпедо» в июне сыграет с «Шинником» и «Спартаком»

«Торпедо» в июне сыграет с «Шинником» и «Спартаком»
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Определились соперники московского «Торпедо» на первом учебно-тренировочном сборе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«В субботу, 21 июня, в 17:00 встретимся с ярославским «Шинником», занявшим 14-е место в минувшем сезоне в Мелбет Первой лиге. В воскресенье, 29 июня, в 11:00 отправимся в Тарасовку на контрольный матч со «Спартаком», который финишировал на четвёртой строчке в РПЛ. Матчи пройдут в классическом формате «2 тайма по 45 минут» без зрителей», — написано в сообщении клуба.

«Торпедо» по итогам прошлого сезона завоевало право на выступление в Российской Премьер-Лиге.

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