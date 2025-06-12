Романцев высказался о скандальном поведении Станковича в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о скандальном поведении нынешнего наставника красно-белых Деяна Станковича. В минувшем сезоне сербский специалист проявлял чрезмерную эмоциональность, часто спорил с судьями, за что неоднократно получал красные карточки и вызывался на заседания КДК РФС.

«Кстати, мои друзья Валерий Газзаев с Юрием Сёминым — не менее горячие люди, чем Станкович, но всё-таки им удавалось не переступать грань дозволенного. Или Георгий Саныч Ярцев — вулкан по жизни, а держался! И Деян, который наверняка уже попал под судейский прицел, должен постараться держать себя в руках. Удаление тренера — это удар по команде. Хотя вот Бесков вообще руководил «Спартаком», только сидя на трибуне. И мы выигрывали! Может, рассказать об этом Деяну — и он пойдёт по стопам Константина Ивановича? Шучу, конечно, но подумать, как поменяться, сербу стоит», — приводит слова Олега Романцева «Спорт-экспресс».