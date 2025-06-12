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«Оренбург» изменил клубную эмблему

«Оренбург» изменил клубную эмблему
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Футбольный клуб «Оренбург» в телеграм-канале анонсировал обновлённую эмблему.

«Оренбург — не просто точка на карте. Оренбург — это мы. Бело-синяя эмблема — это больше, чем знак. Это наш голос. Это наше стремление побеждать», — говорится в сообщении.

Фото: Пресс-служба ФК «Оренбург»

Чемпионом России по итогам сезона-2024/2025 впервые в истории стал «Краснодар». Второе место занял петербургский «Зенит», тройку лидеров замкнул московский ЦСКА. «Спартак» стал четвёртым. Напрямую из Российской Премьер-Лиги вылетели воронежский «Факел» и «Оренбург», вместо них в следующем сезоне МИР РПЛ должны сыграть калининградская «Балтика» и московское «Торпедо».

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