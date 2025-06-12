Главный тренер сборной Польши покинул свой пост после конфликта с Левандовским

Михал Пробеж покинул пост главного тренера сборной Польши, сообщается на сайте Польского футбольного союза.

«Ранее стало известно, что нападающий Роберт Левандовски был лишён капитанской повязки и после этого решил больше не играть за национальную команду до смены главного тренера. Позднее Польская футбольная ассоциация заявила, что лишение Левандовского статуса капитана — единоличное решение тренера, а не совета игроков.

В последнем матче 10 июня сборная Польши на выезде проиграла Финляндии в матче отборочного турнира ЧМ-2026 (1:2).

– Я пришёл к выводу, что в сложившейся ситуации лучшим решением для блага национальной команды будет моя отставка с должности тренера. Выполнение этой функции было осуществлением моих профессиональных мечтаний и величайшей честью в моей жизни.

Я хотел бы поблагодарить всех моих коллег, сотрудников Польского футбольного союза. Я всегда мог рассчитывать на вас. Спасибо за доверие президенту и правлению Польского футбольного союза. Конечно, я хотел бы поблагодарить всех игроков, с которыми мне посчастливилось встретиться на этом пути. Я буду держать за всех вас кулачки, потому что национальная команда – это наше общее национальное достояние. Я также хотел бы поблагодарить наших замечательных болельщиков. Вы с нами и в огонь, и в воду. Где бы ни играла национальная команда, ваша поддержка была услышана», – заявил Пробеж.

Также Польский футбольный союз поблагодарил Пробежа за сотрудничество и пожелал ему успехов в дальнейшей карьере.

Михал Пробеж возглавил сборную Польши в сентябре 2023 года. При нём поляки первыми вылетели с Евро-2024, тогда президент Польской футбольной ассоциации Цезари Кулеша выразил полную поддержку главному тренеру национальной команды.

36-летний Роберт Левандовски является лучшим бомбардиром в истории национальной команды, на его счету 85 голов. Он выступает за сборную с 2008 года.