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«Челси» презентовал новую выездную форму

«Челси» презентовал новую выездную форму
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Английский «Челси» на официальном сайте представил второй комплект игровой формы на сезон-2025/2026.

Фото: ФК «Челси»

«Дизайн выездного комплекта Nike для нового сезона, который представлен и поступил в продажу сегодня, напоминает аккуратные тонкие мазки кистью на только что развёрнутом холсте.

В выездной форме наша команда сыграет против «Фламенго» и тунисского «Эсперанса» на клубном чемпионате мира по футболу в Соединённых Штатах Америки», — написано в сообщении.

«Челси» завершил сезон-2024/2025 английской Премьер-лиги на четвёртом месте в турнирной таблице. В новом сезоне команда Энцо Марески выступит в Лиге чемпионов.

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