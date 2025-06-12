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«Интер» показал новый второй комплект игровой формы

«Интер» показал новый второй комплект игровой формы
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Итальянский «Интер» на официальном сайте представил новый комплект выездной формы на сезон-2025/2026.

«В преддверии дебютного выступления «Интера» на клубном чемпионате мира по футболу 2025 года клуб и Nike представляют новую выездную форму сезона-2025/2026. Игроки наденут её в Лос-Анджелесе на свой дебютный матч с «Монтерреем».

Новый дизайн формы визуально отражает основополагающие ценности клуба — инклюзивность и разнообразие, а узор подчёркивает веру в то, что команда сильна благодаря уникальности каждого из её членов», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Интер»

«Интер» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Италии на втором месте.

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