Роберт Морено сообщил, что останется на посту главного тренера «Сочи»

Испанец Роберт Морено в социальной сети сообщил, что скоро отправится в Сочи, чтобы продолжить работу на посту главного тренера одноимённого футбольного клуба.

«Сочи» по итогам стыковых матчей за право играть в РПЛ в следующем сезоне обыграл «Пари НН» (1:2, 3:1). Ответную встречу в Нижнем Новгороде Морено пропустил по семейным причинам.

«Скоро отправляюсь в Сочи, чтобы продолжить свою работу главным тренером команды. Полон мотивации вместе готовиться к сезону-2025/2026 в Российской Премьер-Лиге. Увидимся скоро в тренировочном центре!» — написал Морено.

Морено 47 лет, он возглавил «Сочи» в декабре 2023 года, подписав контракт до 30 июня 2027 года.