«Аль-Наср» может отдать Джона Дурана в аренду из-за личных проблем футболиста

Нападающий «Аль-Насра» Джон Дуран этим летом может перейти в другой клуб по личным причинам, сообщает Arriyadiyah.

По данным источника, 21-летнего колумбийского футболиста могут отдать в аренду из-за личных проблем, которые повлияли на его психическое состояние и техническую стабильность. По информации СМИ, зарплата Дурана в саудовском клубе — около $ 22 млн в год.

В январе Дуран перешёл из «Астон Виллы» в «Аль-Наср» за € 77 млн. В сезоне-2024/2025 форвард провёл 13 матчей в чемпионате Саудовской Аравии и забил восемь голов. Отмечается, что переговоры о возвращении Дурана в «Астон Виллу» в данный момент не ведутся.