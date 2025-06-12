Денис Глушаков оценил перспективы «Динамо» в случае прихода Валерия Карпина

Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера столичного «Динамо». Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Динамо» в середине июня.

«Динамо» с Карпиным будет ещё одной командой, которая будет в следующем сезоне бороться за чемпионство. С ходу в первый год его работы. Тюкавин если бы не сломался, может быть, получилось бы в этом году. Пока Гладышев притирался на новой роли, потеряли слишком много очков», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 чемпионата России на пятом месте.