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Денис Глушаков оценил перспективы «Динамо» в случае прихода Валерия Карпина

Денис Глушаков оценил перспективы «Динамо» в случае прихода Валерия Карпина
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Бывший футболист московских «Локомотива» и «Спартака» Денис Глушаков высказался о возможном назначении Валерия Карпина на пост главного тренера столичного «Динамо». Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Динамо» в середине июня.

«Динамо» с Карпиным будет ещё одной командой, которая будет в следующем сезоне бороться за чемпионство. С ходу в первый год его работы. Тюкавин если бы не сломался, может быть, получилось бы в этом году. Пока Гладышев притирался на новой роли, потеряли слишком много очков», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

«Динамо» завершило сезон-2024/2025 чемпионата России на пятом месте.

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