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Глушаков заявил, что «Спартаку» не стоило продлевать контракт со Станковичем

Глушаков заявил, что «Спартаку» не стоило продлевать контракт со Станковичем
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Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о продлении контракта Деяна Станковича с московским «Спартаком». Он считает, что красно-белым не стоило предлагать новое соглашение сербу.

«Я тоже не понял, почему Станковича продлили, но это вопросы к руководству. Мне кажется, если брать объективно, его не стоило переподписывать. Сейчас опять будет новый сезон, новая подготовка, хотя ему уже давали время подготовить команду. Двоякая история. «Спартак» постоянно обжигается на всём этом. Начало хорошее было, весну провалили. Никто пока не понял, какой Станкович тренер. Заняли место не то, которое «Спартак» заслуживает», — сказал Денис Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

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