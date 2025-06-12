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Глушаков высказался о Туфане Садыгове и руководстве Московской области в контексте «Химок»

Глушаков высказался о Туфане Садыгове и руководстве Московской области в контексте «Химок»
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Бывший футболист подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался об инвесторе клуба Туфане Садыгове. Ранее «Химки» не получили лицензию для выступления в РПЛ.

«Туфан Садыгов — нормальный мужик, адекватный. Футбол у его сына в душе. Илья Садыгов хотел играть, и отец сделал для этого всё, вложил деньги в развитие футбола. Сначала «Долгопрудный» у них был. Но потом у Туфана начались проблемы и у «Химок» тоже. На этом вся история заканчивается.

Но это не из-за того, что он устал от этой игрушки в виде клуба, здесь копать надо выше в сторону руководителей Московской области. Нужен им клуб или не нужен, будут они помогать или нет. Наверное, они сказали, что отходят в сторону и будешь теперь сам разгребать», — сказал Глушаков в видео на YouTube-канале «О, футбол!».

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