Гаранин не смог выбрать лучшего форварда РПЛ между Кордобой и Даку

Известный российский тренер Вадим Гаранин ответил на вопрос о лучшем нападающем минувшего сезона в Российской Премьер-Лиге. Он признался, что не может сделать однозначный выбор между Джоном Кордобой из «Краснодара» и Мирлиндом Даку из «Рубина». Также специалист отметил Манфреда Угальде из «Спартака».

«Невозможно определить, кто лучший нападающий сезона — Даку или Кордоба, ставлю их на одну ступень. Наверное, Угальде тоже имеет место быть, но тот, который был осенью. По умению играть внизу, обыгрывать один в один он должен быть третьим, но что-то весной у него сломалось, а запоминается последнее», — сказал Гаранин в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».