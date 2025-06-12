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Гаранин: травля Осинькина — это подло и некрасиво, у этого очень запах нехороший

Гаранин: травля Осинькина — это подло и некрасиво, у этого очень запах нехороший
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Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин высказался об уходе Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

«Главное разочарование года — травля Игоря Осинькина. Я по-другому не могу назвать то, что происходило даже не с клубом, а именно с тренером. Для меня это подло и некрасиво. Человеку не дали работать. Либо договаривайтесь, либо убирайте. У этого очень запах нехороший», — сказал Вадим Гаранин в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

Ранее самарский клуб возглавил Магомед Адиев, сменивший на этом посту Игоря Осинькина, который работал в «Крыльях» с 2020 по 2025 год. В прошедшем сезоне Российской Премьер-Лиги самарский клуб занял 10-е место в турнирной таблице.

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