«Манчестер Юнайтед» презентовал новую форму на сезон-2025/2026

Английский «Манчестер Юнайтед» на официальном сайте представил новую домашнюю форму на сезон-2025/2026.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Она вдохновлена нашим культовым стадионом «Олд Траффорд». На рукаве имеется абстрактный рисунок в различных оттенках красного, демонстрирующий различные элементы поля, трибун и туннеля.

Стильный чёрно-белый воротник и манжеты на рукавах с V-образным вырезом дополняют три чёрные полоски, спускающиеся по плечам, а логотип adidas и логотипы спонсоров выполнены контрастным белым цветом. Последним свидетельством богатого наследия клуба является надпись «Theatre of Dreams» на задней стороне воротника», — написано в сообщении.

Фото: ФК «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2024/2025 чемпионата Англии на 15-м месте в турнирной таблице.