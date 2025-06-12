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Гаранин сравнил звезду «Локомотива» Алексея Батракова в детстве и сейчас

Гаранин сравнил звезду «Локомотива» Алексея Батракова в детстве и сейчас
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Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин рассказал о прогрессе полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«Я Лёшку знаю с раннего возраста, ещё когда был тренером сборной России 2005 года. Я помню, как ему было тяжело. Маленький, щупленький. Многие говорили, что он через полгода закончит, как и про Матвея Кисляка в «Чертаново», когда он играл десяткой. Тогда Батракова продавливали, мощёнки ему не хватало Я ему говорил: «Лёшка, потерпи!» И он выдержал всё. У него есть харизма. Он будет и дальше двигаться. Это не тот человек, которого что-то остановит. Он пробивной подмосковный парень, который сам себя сделал», — сказал Вадим Гаранин в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

Батракову 20 лет, он является воспитанником «Локомотива» и находится в структуре клуба с шести лет. В минувшем сезоне Батраков принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и 10 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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