Гаранин: «Спартак» осенью — команда-чемпион, приобретения зимой, возможно, всё поломали

Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин предположил, почему «Спартак» стал хуже выступать в весенней части сезона.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в таблице, набрав 57 очков и уступив победившему «Краснодару» 10 очков. Также красно-белые дошли до финала Пути регионов Кубка России, где проиграли «Ростову».

«Спартак» осенью — это команда-чемпион. По игре, по ментальности, по действиям каждого футболиста, по игре Барко. Приобретения зимой, возможно, всё поломали. Угальде был системообразующим футболистом, потом перестал выходить в старте. Понятно, что внутри команды что-то произошло», — сказал Вадим Гаранин в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».