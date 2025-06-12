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Гаранин: «Спартак» осенью — команда-чемпион, приобретения зимой, возможно, всё поломали

Гаранин: «Спартак» осенью — команда-чемпион, приобретения зимой, возможно, всё поломали
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Бывший тренер «Сочи» и «Енисея» Вадим Гаранин предположил, почему «Спартак» стал хуже выступать в весенней части сезона.

В минувшем сезоне РПЛ «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в таблице, набрав 57 очков и уступив победившему «Краснодару» 10 очков. Также красно-белые дошли до финала Пути регионов Кубка России, где проиграли «Ростову».

«Спартак» осенью — это команда-чемпион. По игре, по ментальности, по действиям каждого футболиста, по игре Барко. Приобретения зимой, возможно, всё поломали. Угальде был системообразующим футболистом, потом перестал выходить в старте. Понятно, что внутри команды что-то произошло», — сказал Вадим Гаранин в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

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