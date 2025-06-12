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Денис Глушаков: мне «Торпедо» напоминает «Химки», то выходят, то вылетают

Денис Глушаков: мне «Торпедо» напоминает «Химки», то выходят, то вылетают
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Бывший футболист сборной России Денис Глушаков объяснил, почему московское «Торпедо» напоминает ему подмосковные «Химки».

«Торпедо» в минувшем сезоне Первой лиги заняло второе место, уступив только калининградской «Балтике», и напрямую вышло в РПЛ. «Химки» в сезоне-2024/2025 финишировали 12-ми в чемпионате России, но не смогли получить лицензию из-за финансовых проблем и не сыграют в следующем сезоне.

«Торпедо» — клуб с большой историей, но для меня загадка, что у них будет на следующий год. Мне «Торпедо» напоминает «Химки» — то выходят, то вылетают», — сказал Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

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