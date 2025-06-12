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Юрий Горшков: надеюсь, новый клуб Осинькина будет с большими задачами для него

Юрий Горшков: надеюсь, новый клуб Осинькина будет с большими задачами для него
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Футболист «Зенита» Юрий Горшков, ранее выступавший за «Крылья Советов», высказался о будущем Игоря Осинькина после отставки с поста главного тренера самарской команды.

«Я так понимаю, что сейчас многие команды ищут тренеров. Будем надеяться, что новый клуб будет с большими задачами у Осинькина. Ему бы подошёл любой клуб. Считаю, что Игорю Витальевичу нужно полгода, чтобы выстроить свою систему, как это было в первый год в «Крыльях». После зимних сборов — 16 побед в 17 матчах. Единственное поражение было в финале Кубка», — сказал Юрий Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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