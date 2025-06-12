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Де Брёйне прилетел в Италию для завершения перехода в «Наполи» — Романо

Де Брёйне прилетел в Италию для завершения перехода в «Наполи» — Романо
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Бельгийский полузащитник Кевин Де Брёйне прилетел в Италию для прохождения медосмотра перед переходом в «Наполи», сообщает журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

По данным Романо, в четверг самолёт с футболистом приземлился в Риме. Позднее 33-летний Де Брёйне пройдёт медицинское обследование.

Ранее Романо сообщал, что сделка по переходу бельгийца из «Манчестер Сити» в «Наполи» полностью согласована и закрыта. Контракт будет рассчитан на два года с зарплатой € 5 млн в год.

В прошедшем сезоне 33-летний Де Брёйне отметился шестью голами и восемью результативными передачами в 40 матчах за «Манчестер Сити».

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