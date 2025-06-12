Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Женская сборная России опустилась на одно место в рейтинге ФИФА, пропустив Польшу

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России опустилась на 28-е место.

Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 12 июня:

1. США — 2057,19;

2. Испания — 2034,34;

3. Германия — 2030,88;

4. Бразилия — 2004,31;

5. Англия — 1999,78;

6. Швеция — 1989,21;

7. Япония — 1982,51;

8. Канада — 1974,46;

9. Северная Корея — 1944,23;

10. Франция — 1941,61.

…

28. Россия — 1704,61.

В июне россиянки провели два товарищеских матча с местными клубами, которые не учитывались в рейтинге.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.