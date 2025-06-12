Женская сборная России опустилась на одно место в рейтинге ФИФА, пропустив Польшу

ФИФА на официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг женских национальных команд. Сборная России опустилась на 28-е место.
Рейтинг женских национальных команд ФИФА, 12 июня:
1. США — 2057,19;
2. Испания — 2034,34;
3. Германия — 2030,88;
4. Бразилия — 2004,31;
5. Англия — 1999,78;
6. Швеция — 1989,21;
7. Япония — 1982,51;
8. Канада — 1974,46;
9. Северная Корея — 1944,23;
10. Франция — 1941,61.
…
28. Россия — 1704,61.
В июне россиянки провели два товарищеских матча с местными клубами, которые не учитывались в рейтинге.
Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.