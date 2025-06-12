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Турпал-Али Ибишев ответил, что нужно «Ахмату», чтобы прибавить в следующем сезоне

Турпал-Али Ибишев ответил, что нужно «Ахмату», чтобы прибавить в следующем сезоне
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Защитник грозненского «Ахмата» Турпал-Али Ибишев высказал мнение, что необходимо сделать клубу, чтобы прибавить в следующем сезоне. «Ахмат» остался в Российской Премьер-Лиге, одолев «Урал» в стыковых матчах — 3:2 по сумме двух встреч. Команда финишировала на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России.

«На мой взгляд, нужны трансферы в первую очередь. У нас 16-го числа начинается предсезонный сбор. Посмотрим, будут ли к этому времени новички. Но думаю, команда усилится.

Много ли нужно трансферов? Я думаю, где-то пять-шесть игроков нужно в усиление к тем, которые уже есть у нас», — приводят слова Ибишева «Известия».

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