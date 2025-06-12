Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок сборной Камеруна Ондуа: они никогда не поймут, почему я выражаю свою любовь к России

Игрок сборной Камеруна Ондуа: они никогда не поймут, почему я выражаю свою любовь к России
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа написал пост в телеграм-канале, в котором поздравил всех с Днём России.

12 июня отмечают День России.

«Они никогда не поймут меня, почему я выражаю свою любовь и уважение к России, её культуре и истории. С праздником, Родные! Пусть каждый из нас будет горд своими корнями и семьёй. Пусть этот день напомнит нам, как важно быть вместе, беречь то, что у нас есть, и верить в лучшее. С Днём России!» — написал Ондуа.

Ондуа 29 лет, он является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».

Материалы по теме
Много звёзд на молодёжном Евро! Франция, Англия и Испания – фавориты, а Грузия удивит?
Много звёзд на молодёжном Евро! Франция, Англия и Испания – фавориты, а Грузия удивит?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android