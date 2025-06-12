Игрок сборной Камеруна Ондуа: они никогда не поймут, почему я выражаю свою любовь к России

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа написал пост в телеграм-канале, в котором поздравил всех с Днём России.

12 июня отмечают День России.

«Они никогда не поймут меня, почему я выражаю свою любовь и уважение к России, её культуре и истории. С праздником, Родные! Пусть каждый из нас будет горд своими корнями и семьёй. Пусть этот день напомнит нам, как важно быть вместе, беречь то, что у нас есть, и верить в лучшее. С Днём России!» — написал Ондуа.

Ондуа 29 лет, он является воспитанником московских «Локомотива» и ЦСКА, однако после академий уехал в Европу. Ондуа вернулся в Россию, где год поиграл за махачкалинский «Анжи». Затем он отправился в швейцарский «Серветт», которому на данный момент и принадлежит, но также играл ещё за немецкий «Ганновер».