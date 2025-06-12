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«Шансы на это есть». Митрофанов предположил, когда Россию вернут к международным турнирам

«Шансы на это есть». Митрофанов предположил, когда Россию вернут к международным турнирам
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о возможном возвращении сборной страны к международным турнирам до чемпионата мира 2026 года.

«Конгрессы Международной федерации футбола и Союза европейских футбольных ассоциаций всегда проходят в тёплой дружеской обстановке. Конгресс ФИФА показал большую заинтересованность стран, которые активно предлагали различные варианты товарищеских игр, в целом отношение позитивное.

Но я считаю, что вряд ли решение о нашем допуске будет принято перед чемпионатом мира, есть ещё много политических вопросов, в том числе организационные, те же визы. Но мне кажется, что можно будет рассчитывать на отбор к Евро-2028. Я считаю, что шансы на это есть», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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