Глушаков: у Батракова появилась дама сердца, но ему надо сконцентрироваться на футболе

Бывший российский футболист Денис Глушаков высказался о молодом полузащитнике «Локомотива» Алексее Батракове. Ветеран дал хавбеку совет концентрироваться на футболе.

«Батраков — хороший футболист, хороший парень. Молодец, голову не потерял. Адекватно вошёл во второй сезон. Когда про тебя много пишут, говорят, складывается такой информационный фон, ты везде распыляешься, тебя дёргают. Вызывают в сборную. Дама сердца у него появилась — это важно, но, я думаю, ему надо сконцентрироваться на футболе. Надо собраться на третий, четвёртый сезон. Батраков ещё обрастет мышцами, наберётся опыта и станет ещё лучше. У него большое будущее. Видно, что, когда он не играет, «Локомотиву» очень плохо и команда не такая яркая, как с ним», — сказал Денис Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».