Юрий Горшков — о Венделе: ни один клуб не зависит от одного игрока

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Юрий Горшков высказался о влиянии полузащитника Вендела на игру команды. Ранее сообщалось, что планируемый переход Вендела в бразильский «Ботафого» сорвался.

«Вендел улетал. Последние матчи показали, что «Зенит» может играть и без него. Понятно, что с ним играется легче и намного креативнее. Но что поделать? Ни один клуб не зависит от одного игрока. Считаю, что у «Зенита» есть резервы и возможности поменять его», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В сезоне-2024/2025 чемпионата России 27-летний Вендел провёл 22 матча, в которых забил один мяч и оформил 10 голевых передач.