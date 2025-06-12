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В РФС сообщили о планах провести два товарищеских матча сборной России в сентябре

В РФС сообщили о планах провести два товарищеских матча сборной России в сентябре
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов высказался о планах национальной команды страны на сентябрьский тренировочный сбор.

«Мы уже говорили, что если и есть договорённости по матчам, то мы их не комментируем до объявления. Давайте не будем торопиться. Мы работаем над тем, чтобы было два матча на следующую паузу и чтобы они были интересными», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

В июне сборная России сыграла товарищеские матчи с Нигерией (1:1) и Беларусью (4:1).

Сборная России и российские футбольные клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года.

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