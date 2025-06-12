Тренер «ПСЖ» Луис Энрике: самое время выиграть клубный чемпионат мира

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике заявил, что команда настроена на победу на предстоящем клубном чемпионате мира.

Турнир пройдёт с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. «ПСЖ» сыграет в группе В с мадридским «Атлетико», «Ботафого» и «Сиэтл Саундерс». Первым соперником французской команды станет «Атлетико», игра состоится 15 июня и начнётся в 22:00 мск.

«У нас очень хорошее чувство. Мы собираемся сыграть в уникальном, новом соревновании. Мы очень рады быть здесь.

Играть на клубном чемпионате мира — это фантастика. Мы с нетерпением ждём начала тренировок и старта турнира в воскресенье. Выиграть Лигу чемпионов впервые в истории клуба — это невероятно для «Пари Сен-Жермен». Сейчас самое время вернуться на соревнования и выиграть клубный чемпионат мира.

Мы начнём турнир матчем с европейским клубом, а именно с «Атлетико». Мы хорошо знаем друг друга, потому что в этом сезоне встречались в Лиге чемпионов. Это будет тяжёлый матч, но мы готовы играть с любым клубом», — приводит слова Энрике сайт «ПСЖ».

В нынешнем сезоне «ПСЖ» выиграл чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.