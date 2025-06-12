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«Всех всё устраивает». Глушаков — о вероятной работе Карпина в «Динамо» и сборной России

«Всех всё устраивает». Глушаков — о вероятной работе Карпина в «Динамо» и сборной России
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Известный российский экс-футболист Денис Глушаков высказался о вероятном совмещении должностей Валерия Карпина в московском «Динамо» и сборной России.

«Россия пока не допущена к международным турнирам. Карпин в «Ростове» совмещал, и никаких проблем не было. Если нас допустят до отборочных игр, то руководство и в клубе, и в сборной может сказать Карпину — давай определяйся. А пока всех всё устраивает», — сказал Денис Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».

Ранее сообщалось, что Карпин может возглавить «Динамо» в середине июня. Ранее он работал в РПЛ на посту главного тренера «Ростова».

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