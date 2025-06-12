Александр Салугин: ЦСКА важно найти нового тренера в ближайшую неделю

Победитель Кубка УЕФА в составе ЦСКА Александр Салугин высказался о тренерском вопросе в армейской команде. Недавно пост наставника ЦСКА покинул сербский тренер Марко Николич.

«ЦСКА хочет тренера под «ромб». Это работало с текущим составом, в эту схему играл Николич. Я думал, что в клуб теперь придёт Личка, но он решил не работать в России. Насколько я знаю, ЦСКА был близок к договорённости с Марцелом. Но, кроме нас, никто его не знает, вряд ли будет какой-то хороший вариант в Европе.

Думаю, что ЦСКА в любом случае будет брать иностранца. Португалец, например, — в этом роде. Возьмут тренера под систему. Важно успеть сделать это быстро. Через месяц-полтора начинается чемпионат, поэтому в ближайшую неделю стоило бы найти тренера», — сказал Салугин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.