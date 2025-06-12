Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» объявил лучшего футболиста сезона-2024/2025

«Зенит» объявил лучшего футболиста сезона-2024/2025
Комментарии

Полузащитник Андрей Мостовой признан лучшим футболистом «Зенита» в сезоне-2024/2025.

«Внимание! Важное заявление! Андрей Мостовой — «G-Drive. Лучший игрок» сезона-2024/2025. Поздравляем, Мост! Желаем совместить личные успехи с командными наградами и в следующем сезоне», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».

Мостовому 27 лет, в минувшем сезоне он провёл 36 матчей во всех турнирах, забил 11 мячей и отдал пять голевых передач.

«Зенит» занял второе место в завершившемся чемпионате России, а также дошёл до финала Пути РПЛ Кубка России, где по сумме двух матчей уступил московскому ЦСКА.

Материалы по теме
Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартака» – посередине
Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартака» – посередине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android