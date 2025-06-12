Глушаков оценил перспективу продажи «Химок» Туфаном Садыговым

Известный российский экс-футболист Денис Глушаков оценил перспективу возможной смены владельца у подмосковных «Химок». Сейчас клубом владеет бизнесмен Туфан Садыгов, однако у него появились проблемы с законом. Как следствие, у клуба возникли проблемы с финансами.

«Сейчас же многие хотят иметь клуб Премьер-Лиги. Предложили бы Туфану деньги, чтобы он продал клуб и не надо было тратиться, чтобы вывести команду из низшей лиги. Это дороже выйдет, чем если погасить долг в 1,5 млрд, и ты сразу же с командой Премьер-Лиги, у тебя игрушка есть. Если ты богатый человек, который хочет футбольный клуб свой. С лицензией и инфраструктурой, всё есть», — сказал Денис Глушаков в новом выпуске на YouTube-канале «О, футбол!».