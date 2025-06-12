Голкипер «Зенита» Латышонок женился

Голкипер «Зенита» Евгений Латышонок женился на своей возлюбленной Виолетте. Фотографии и видео с церемонии бракосочетания появились в социальных сетях.

Фото: Скриншот из соцсетей

Напомним, сейчас Евгений Латышонок, как и все футболисты «Зенита», находится в отпуске. Евгений перешёл в стан сине-бело-голубых летом 2024 года из калининградской «Балтики». В сезоне-2024/2025 Латышонок провёл 28 матчей во всех турнирах. На его счету 15 пропущенных голов. В 17 матчах голкиперу удалось сохранить свои ворота в неприкосновенности.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 26-летнего голкипера Евгения Латышонка в € 4 млн.