Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович проанализировал детали игры «Краснодара». Он отметил центральную роль колумбийского форварда Джона Кордобы в системе игры «быков».

«Краснодар» делает забросы на Кордобу, чтобы перейти на чужую половину. Когда Кордоба принимает мяч, Виктор Са, Батчи и Сперцян бегут на подбор – и дальше «Краснодар» закрепляется на чужой половине. Если бы у меня был Кордоба, я бы тоже так играл, было бы глупо выходить, например, через Виктора Са.

«Краснодар» делает длинную передачу, чтобы затем закрепиться на чужой половине и начать позиционную атаку, переводя мяч с фланга на фланг», — приводит слова Владимира Слишковича Sports.ru.