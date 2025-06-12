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«На своей шкуре испытал, как непросто было нашим соперникам на ЧМ». Черчесов — о Головине

«На своей шкуре испытал, как непросто было нашим соперникам на ЧМ». Черчесов — о Головине
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Бывший главный тренер венгерского «Ференцвароша» и сборной России Станислав Черчесов высказался о полузащитнике французского «Монако» Александре Головине.

«Думаю, Головин полностью реализовал свой потенциал. Мне посчастливилось не только тренировать, но и играть против Саши. В Лиге Европы «Ференцварош» встречался с «Монако». Он играл против нас и показал себя очень прилично. Можно сказать, что я на своей шкуре испытал, как непросто было нашим соперникам на чемпионате мира в России.

Поэтому я считаю, что он полностью себя реализовал. Он до сих пор играет в большом клубе. До этого сезона, в котором ему всё-таки помешали травмы, он с каждым годом только прибавлял», — приводит слова Черчесова Legalbet.

В сезоне-2024/2025 чемпионата Франции 29-летний Александр Головин провёл 19 матчей, в которых забил три мяча. Также на счету полузащитника девять игр и одна результативная передача.

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