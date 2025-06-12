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«Приехал, пошабашил, уехал». Экс-футболист ЦСКА — о Николиче

«Приехал, пошабашил, уехал». Экс-футболист ЦСКА — о Николиче
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Бывший футболист ПФК ЦСКА Денис Попов высказался о смене тренера в армейском клубе. Недавно пост наставника москвичей покинул Марко Николич.

«По Николичу всё понятно. Он приехал, пошабашил и уехал при первой же возможности. Я не говорю, что он плохой тренер, – я про отношение. Так и остальные иностранцы будут делать.

Учитывая, что мы не играем ни в каких еврокубках, логично отдавать приоритет отечественным тренерам, которых достаточно. Ничего страшного, если будут ошибки. Права на ошибку не будет, когда нас вернут в еврокубки. Но и тогда необязательно назначать иностранцев. ЦСКА же выиграл Кубок УЕФА с российским тренером – с Газзаевым», — приводит слова Попова «Евро-Футбол.Ру».

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