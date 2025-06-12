«Зенит» предложил € 4,5 млн за Мирлинда Даку — источник

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку с большой долей вероятности сменит клуб в летнее трансферное окно. В услугах албанского форварда заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые предложили за Даку € 4,5 млн, сообщает издание GazetaBlic Sport.

Ожидается, что «Рубин» примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит».

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.