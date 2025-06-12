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Состоялась презентация Александер-Арнольда в качестве игрока «Реала», он выбрал 12-й номер

Состоялась презентация Александер-Арнольда в качестве игрока «Реала», он выбрал 12-й номер
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Сегодня, 12 июня, в «Реал Мадрид Сити» прошла презентация нового защитника мадридского «Реала» Трента Александер-Арнольда.

«Трент Александер-Арнольд уже является игроком мадридского «Реала». Президент Флорентино Перес приветствовал его в зале заседаний, где англичанин подписал контракт, который свяжет его с клубом на следующие шесть сезонов. После подписания соглашения Александер-Арнольд получил копию стадиона, часы и футболку со своей фамилией и 12-м номером», — написано в сообщении «Реала» на официальном сайте.

Фото: ФК «Реал» Мадрид

Предыдущим клубом 26-летнего Трента Александер-Арнольда был английский «Ливерпуль».

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