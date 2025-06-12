«Зенит» в активной фазе переговоров по Даку. Зимой «Рубин» просил за игрока € 10 млн

Санкт-петербургский «Зенит» находится в активной фазе переговоров с «Рубином» по албанскому нападающему Мирлинду Даку. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Также стало известно, что минувшей зимой подписать Даку пытался «Локомотив». Тогда «Рубин» потребовал за нападающего € 10 млн.

Накануне появилась информация, что «Зенит» предложил за Даку € 4,5 млн. Албанские СМИ сообщили, что «Рубин» с большой долей вероятности примет предложение «Зенита» по Мирлинду. Если никаких форс-мажоров не произойдёт, то уже в ближайшее воскресенье Даку пройдёт медицинское обследование для трансфера в «Зенит».

Мирлинду Даку 27 лет, за «Рубин» он выступает с 2023 года. В нынешнем сезоне албанский нападающий забил 15 голов и отдал восемь результативных передач в 26 матчах в рамках Российской Премьер-Лиги.