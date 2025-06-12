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Бородюк: дело не в Карпине, но совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной

Бородюк: дело не в Карпине, но совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной
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Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался по поводу возможного совмещения тренерских должностей Валерия Карпина в сборной России и московском «Динамо». Ранее появилась информация, что Карпин может возглавить столичный клуб.

«На мой взгляд, дело не в Карпине. Его право выбора, куда он хочет идти работать. Дело в престиже профессии. Тренер национальной команды — это престиж, ответственность и независимость от клубов. Тренер сборной не должен принадлежать какому-то клубу. Это основной пункт. У тренера национальной команды огромный объём работы, это институт всех сборных. Вертикаль от молодёжной и юношеских сборных — это будущее нашего футбола. Почти во всех странах главный тренер сборной освобождён от работы в клубе. Совмещение не приносит пользу ни клубу, ни сборной. Это непрофессиональный подход, когда рассуждают, что мы не участвуем в официальных матчах», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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