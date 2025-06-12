Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уфа» объявила об уходе гендиректора Фельдмана, его пост займёт Шмаков

«Уфа» объявила об уходе гендиректора Фельдмана, его пост займёт Шмаков
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Уфы» Сергей Фельдман покинул свой пост по истечении срока контракта, сообщила пресс-служба клуба.

Новым генеральным директором назначен Марат Шмаков. Фельдман работал в «Уфе» с июля 2023 на должности исполнительного директора, в марте 2024 был назначен генеральным директором клуба. Во время его работы команда вышла в Первую лигу, где заняла 15-е место и сохранила прописку на сезон-2025/2026.

«Мои пожелания клубу с таким пусть и коротким, но богатым наследием – чтобы он обязательно существовал на футбольном небосклоне, и не просто существовал, а развивался. Я провел отличные два года в Уфе. У меня появилось много друзей. Город чистый и зеленый. Мне здесь всё нравилось. Самое главное, что мне было интересно работать, потому что передо мной были поставлены конкретные цели, и мы их выполнили. У меня останутся только самые наилучшие воспоминания», — сказал Фельдман.

«Мы благодарны Сергею Яковлевичу за тот опыт, который он нам предоставил. Это определенная страница в истории клуба и в тот момент, когда он пришел, надо отдать должное – Сергей Яковлевич применил весь свой профессионализм. Те знания, которые имею не только я, но и многие сотрудники в клубе, они приумножены благодаря общению с ним. Это надо отметить. Поэтому большое спасибо. И мы договорились, что держим руку на пульсе, продолжаем общение и контактов не разрываем», — добавил Шмаков.

Материалы по теме
Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартака» – посередине
Сколько в среднем клубы РПЛ дают поработать своим тренерам? Место «Спартака» – посередине
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android