«Уфа» объявила об уходе гендиректора Фельдмана, его пост займёт Шмаков

Генеральный директор «Уфы» Сергей Фельдман покинул свой пост по истечении срока контракта, сообщила пресс-служба клуба.

Новым генеральным директором назначен Марат Шмаков. Фельдман работал в «Уфе» с июля 2023 на должности исполнительного директора, в марте 2024 был назначен генеральным директором клуба. Во время его работы команда вышла в Первую лигу, где заняла 15-е место и сохранила прописку на сезон-2025/2026.

«Мои пожелания клубу с таким пусть и коротким, но богатым наследием – чтобы он обязательно существовал на футбольном небосклоне, и не просто существовал, а развивался. Я провел отличные два года в Уфе. У меня появилось много друзей. Город чистый и зеленый. Мне здесь всё нравилось. Самое главное, что мне было интересно работать, потому что передо мной были поставлены конкретные цели, и мы их выполнили. У меня останутся только самые наилучшие воспоминания», — сказал Фельдман.

«Мы благодарны Сергею Яковлевичу за тот опыт, который он нам предоставил. Это определенная страница в истории клуба и в тот момент, когда он пришел, надо отдать должное – Сергей Яковлевич применил весь свой профессионализм. Те знания, которые имею не только я, но и многие сотрудники в клубе, они приумножены благодаря общению с ним. Это надо отметить. Поэтому большое спасибо. И мы договорились, что держим руку на пульсе, продолжаем общение и контактов не разрываем», — добавил Шмаков.