Бородюк: когда в России идеальная погода, мы не играем — зато играем в феврале-декабре

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк высказался о недостатках нынешней системы проведения Российской Премьер-Лиги.

«При «весне-осень» не возникло бы таких ситуаций, как сейчас с «Химками». В конце года принимается годовой бюджет — у тебя до следующего ноября не может быть никаких форс-мажоров, потому что бюджет принят. «Гладкий» чемпионат, недельный цикл для тренера. Для кого мы играем? Для болельщиков. Взгляните за окно — прекрасная погода в июне и июле, когда идеальные погодные условия, поля, когда футболистам приятно играть, а болельщикам — находиться на трибунах, но мы в это время не играем, зато играем в феврале-декабре.

Самое главное — когда клубы переходят из Первой лиги в РПЛ, им даётся всего лишь месяц до старта нового сезона. Очень сложно за этот срок сформировать бюджет, пригласить игроков и сделать боеспособный состав. А при старом формате у тренера и руководства были декабрь, январь и февраль. Ты успеваешь сделать всё вышеперечисленное. В итоге в РПЛ начинаешь играть конкурентоспособной командой. А сейчас просто нет времени. Посмотрите, какая тенденция сложилась за последние годы. У нас пять или шесть команд стабильно претендуют на медали, в середине обосновались несколько команд и несколько клубов-лифтов, которые приходят и уходят. Я не призываю менять форматы — это простая аналитика и то, что мы имеем», — сказал Бородюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.